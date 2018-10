Les policiers incités à faire plus de saisies par leur direction

et Martin Planques

publié le 26/10/2018 à 06:27

Dans une note datée de la fin de semaine dernière dévoilée à RTL, le directeur central de la sécurité publique (DCSP) s'est adressé à tous ses directeurs départementaux (DDSP) pour alerter sur la baisse des saisies d'avoirs financiers au 1er semestre 2018 (-8% par rapport à 2017).



Pour y remédier le chef de la sécurité publique joue franc jeu : si les services d'enquêtes veulent plus de moyens, il va falloir faire du chiffre. Le courrier précise que le nombre et la valeur des saisies doivent être augmentés. Depuis 2010, une partie des avoirs criminels saisis lors d'une enquête est ensuite versée dans un fonds commun et redistribuée dans les services de police.

Le DCSP incite donc ses directions départementales à suivre deux directions : se concentrer sur les affaires financières (abus de confiance, abus de faiblesse, fraudes aux organismes sociaux etc.) et généraliser les confiscations de véhicules (des voitures qui pourront ensuite être utilisées par les policiers).