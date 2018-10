publié le 25/10/2018 à 17:39

Un avant-goût de l'hiver au beau milieu de l'automne. La chaleur s'apprête à délaisser la France pour céder sa place à un froid "polaire" tout droit venu du Groenland. Un air glacé qui sera accompagné d'épisodes neigeux sur une large partie de l'Hexagone dès ce week-end.



"Des précipitations neigeuses sont attendues jusqu'à basse altitude, plus marquées sur le Massif Central et sur les Pyrénées", confirme Météo France. Des flocons pourraient en effet tomber dès 600 m d'altitude.

En Corse et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'offensive hivernale se traduira par des pluies fortes et des risques d'orages, tandis que des giboulées pourraient s’abattre sur la Bretagne et les Hauts-de-France. "Ces conditions perturbées devraient se prolonger en début de semaine prochaine", poursuit Météo France dans son communiqué.

Informations spéciales de Météo France du 25 octobre 2018 Crédit : Météo France

Côté mercure, les températures devraient se situer entre 3 et 7 degrés sous les normales saisonnières en raison de la formation au-dessus du pays d'"une masse d'air d'origine polaire maritime". Les températures, prévient Météo France, seront dignes d'un mois de novembre, voire d'un mois de décembre.