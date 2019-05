publié le 16/05/2019 à 07:05

Après plusieurs jours de soleil, la pluie revient ce vendredi 17 mai. Des averses susceptibles de gâcher le climat printanier, mais une excellente nouvelle pour les sols, qui n'attendent que ça. Car la sécheresse a pris de l'avance cette année. Au total, 11 départements, dont les Hauts-de-France et la Nouvelle-Aquitaine ou encore le Centre-Val de Loire, manquent d'eau. L'Indre, notamment, est même en alerte rouge.



Pour l'hydrogéologue Laurence Gourcy, la situation est inquiétante. "À partir d'avril, il faut de l'eau pour les plantes, pour les cultures", explique t-elle. Une période cruciale, qui s'étend "de mai jusqu'à juin", durant laquelle les végétaux alimentent leurs recharges en eau.

Mais "pour le moment, les pluies ne sont pas suffisantes", ajoute l'experte, précisant que dans certains secteurs, tels que la vallée du Rhône, le Nord de la France et le Sud de la Loire, les recharges n'ont pas pu se constituer. Une pénurie qui pourrait entraîner des restrictions d'eau durant l'été.

À écouter également dans ce journal

Politique. Y aurait-il des tension entre Emmanuel Macron et Angela Merkel ? Dans une interview, la Chancelière évoque ses divergences avec son homologue français, et ce, à 10 jours des Européennes.

Européennes. Christiane Taubira au secours de Raphaël Glucksman. La tête de liste PS Place publique rame dans les sondages. L'ancienne Ministre de la Justice est donc venue lui prêter main forte hier soir lors d'un meeting à Rouen.



Justice. L'anesthésiste de Besançon devrait être présenté aujourd'hui à un juge. Il sort ce matin de garde à vue, après 2 jours d'audition sur une cinquantaine de cas suspects d'empoisonnements, dont celui d'un enfant qui avait été opéré des amygdales en 2016 et qui avait fait 2 arrêts cardiaques.



Procès Goodyear. Ce pourrait être le point final aujourd'hui d'un long bras de fer social. Cinq ans après la fermeture de l'usine Goodyear d'Amiens Nord, les Prud'hommes doivent rendre leur décision concernant le licenciement de près de 800 salariés.