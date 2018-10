et Camille Schmitt

publié le 15/10/2018 à 07:45

Les intempéries continuent dans le sud de la France. Sept départements ont été placés en alerte pluie et inondation par Météo France, notamment le département de l'Aude qui est passée en alerte rouge. Dans la commune de Granès, il a plu en 6 heures l'équivalent de 67 jours.





Jacques habite à Carcassone. "Les routes sont gorgées d'eau. [Elles] commencent à se transformer en torrent. C'est extrêmement puissant. [...] On vient de recevoir un message de la mairie nous disant qu'on est en risque inondation. C'est dangereux", témoigne-t-il au micro de RTL.

Ces fortes pluies s'expliquent par une dépression qui apporte de la pluie par la Méditerranée, à laquelle s'ajoute une autre qui arrive par les Pyrénées. Ce phénomène concentre ainsi les précipitations dans l'est de l'Occitanie. À l'inverse, dans le nord du pays, des records de chaleur ont été battus ce week-end.

Dans le reste de l'actualité

Éducation - Les résultats des premières évaluations de rentrée en CP et en CE1 sont tombés. Un élève de CE1 sur 2 a du mal avec le calcul mental et 23% des élèves de CP ont des difficultés avec les lettres de l'alphabet et le son qu'elles produisent. Jean-Michel Blanquer doit présenter ce lundi 15 octobre les principales mesures de sa réforme pour une "école de confiance".



Faits divers - Un garçon de 12 ans est mort de ses blessures après une bagarre entre bandes rivales aux Lilas, en Seine-Saint-Denis. Un vingtaine de jeunes étaient impliqués. Une enquête pour homicide volontaire en bande organisée a été ouverte.



Allemagne - Les alliés conservateurs du CSU d'Angela Merkel ont obtenu un score historiquement bas en Bavière, lors des élections régionales. Les Verts progressent, ainsi que le parti d'extrême-droite AfD.