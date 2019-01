et Quentin Marchal

publié le 23/01/2019 à 07:13

Alors que l'épisode neigeux se déplace vers l'Est du pays, le plan "grand froid" a été activé dans 22 départements de l'Hexagone, des Hauts-de-France au Var. Les transports sont suspendus toute la journée dans l'ensemble de la région des Hauts-de-France mais aussi dans les départements de l'Yonne, de la Côte-d'Or ainsi qu'en Seine-et-Marne.



Si vous habitez en Île-de-France, attendez-vous encore à des perturbations sur le réseau de bus et tramway francilien. La nationale 118, très empruntée à son habitude, est susceptible une fois de plus d'être fermée comme ça a encore été le cas brièvement cette nuit.

29 départements sont actuellement en vigilance orange dont quatre pour les avalanches dans les Pyrénées où un mètre de neige est attendu à partir de 1.500 mètres d'altitude.

À écouter également dans ce journal

Justice - Le gouvernement demande des éclaircissements aux fabricants de couches-culotte après qu'un avis de l'Agence de Sécurité Sanitaire a confirmé la présence de produits chimiques, qui peuvent présenter un risque en raison du contact prolongé avec la peau des bébés.



Sport - Alors que les espoirs de retrouver Emiliano Sala vivant s'amenuisent minute après minute, un document sonore très troublant a été découvert ce mardi 22 janvier. Juste avant de décoller de Nantes pour Cardiff, le joueur argentin a envoyé un message à ses proches, diffusé sur internet qui a été authentifié par son père et où il avoue avoir peur.