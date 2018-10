publié le 29/10/2018 à 13:00

Vingt-huit départements sont placés en vigilance orange, notamment pour neige, orages ou encore inondations. L'ensemble de la Corse est quant à elle en vigilance rouge. Les premiers flocons arrivent sur le Massif Central et ils sont attendus dans les heures à venir dans les régions Centre, Bourgogne et sur l'Est de l’Île de France.



Déjà ce matin, une mini tornade s'est abattue sur Taneron, dans le Var. Pas loin de là en Italie, de nombreuses routes sont inondées et des écoles fermées face à des rafales de vent pouvant atteindre les 100 km/h.

En Haute-Loire, Météo France prévoit de cumuls de neige jusqu'à 30 centimètres et en Vendée, il a déjà neigé hier soir. "C'est rare. On en a vu début novembre. Là c'était vraiment surprenant. Je peux confirmer que ce n'est pas habituel, surtout après une période complètement différente d'il y a quinze jours", réagit au micro de RTL, Bernard Martinaud, le maire délégué de Saint-Michel-Mont-Mercure .

À écouter également dans ce journal

Justice - À Angers, plusieurs centaines d'enfants ont été entendus ou vont l'être pour vérifier qu'ils n'ont pas été victimes d'un pédophile, indique le Parquet. Le suspect est un homme de 24 ans stagiaire dans des écoles maternelles et primaires de la région entre 2013 et 2015.



Santé - Alors qu'une centaine de médicaments sont introuvables ou presque en pharmacie, sept associations de malades lancent une pétition pour réclamer un plan d'action.



International - Emmanuel Macron a félicité Jair Bolsonaro, qui est devenu le premier président d'extrême droite du Brésil.



International - Le dernier mandat de chancelière pour Angela Merkel, qui se retirera du pouvoir à l'issue de son mandat en 2021. Elle qui va renoncer à la présidence de la CDU après les mauvais résultats électoraux locaux d'hier.