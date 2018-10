publié le 29/10/2018 à 06:29

Treize départements sont placés en vigilance orange ce lundi 29 octobre. L'Aveyron, le Cantal, la Creuse, la Corrèze, la Loire, la Lozère, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme et le Tarn sont placés en vigilance pour un risque de neige et de verglas. De leur côté, les Alpes-Martimes, la Haute-Corse, la Corse du Sud et le Var sont en vigilance pour pluie-inondation et orages.



L'ensemble de la Corse est également concernée par un risque de vague-submersion et de vents violents. Le phénomène devrait prendre fin mardi vers 6 heures.

Des averses orageuses localement fortes viendront toucher aujourd'hui le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse. Elles pourront s'accompagner de grêle, de fortes rafales de vent et de fortes intensités de pluie.

La Corse est placée en vigilance orange "vent violent" à partir de midi. En effet, outre les rafales sous orages (qui restent généralement localisées), un épisode tempétueux assez généralisé (lié à la dépression baptisée ADRIAN) balaiera l'ensemble de l'Ile entre cet après-midi et ce soir.

Carte Météo France 29 octobre à 6h Crédit : Capture d'écran

Lundi matin, des précipitations parfois soutenues arrivent de l'est sur l'Auvergne, avec une limite pluie-neige qui baisse rapidement vers 500/700m. La neige tombera fort, d'abord sur la Haute-Loire et la Lozère en matinée, puis en fin de matinée ou début d'après-midi sur la Loire, le Puy-de-Dôme, le Cantal et l'Aveyron et ce jusqu'à mardi matin, avec une limite pluie-neige qui pourra descendre encore jusqu'en plaine dans la nuit de lundi à mardi.