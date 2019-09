Le temps de ce lundi : de nouvelles pluies attendues sur le nord-ouest

publié le 09/09/2019 à 06:23

Ce lundi matin, le ciel variable sur le Nord-ouest s'obscurcira progressivement et les premières pluies significatives aborderont la Bretagne et le Cotentin en fin de matinée. Lentement, cette perturbation océanique progressera vers la Normandie et les Pays de la Loire dans l'après-midi avec des pluies qui deviendront temporairement soutenues et orageuses.

Ce temps pluvio-orageux s'étendra en début de nuit entre la Normandie et l'Aquitaine avec parfois des orages et des rafales de vent sur la côte atlantique. Un temps variable avec quelques averses reviendra sur la Bretagne en fin d'après-midi avec du vent de nord-ouest modéré.

Ailleurs, le temps sera plus calme. La journée débutera sous un ciel gris et humide sur le nord-est du pays avec encore quelques gouttes en Alsace. Quelques bancs de brouillard se formeront. Mais après la dissipation de la grisaille matinale, le ciel s'éclaircira malgré l'arrivée de nuages élevés au cours de la journée.

La météo de ce lundi 9 septembre 2019 Crédit : Météo France

Du Sud-ouest à la Méditerranée, ce sera une belle journée sous un ciel peu nuageux. Le vent d'ouest faiblira près de la Méditerranée mais restera sensible sur l'ouest de la Corse. En revanche, le soleil se voilera progressivement par l'ouest.

Il fera très frais le matin, avec des minimales comprises entre 3 et 8 degrés en général, et localement pas plus de 1 degré sous abri avec un risque de gelées blanches sur le Nord-est et le Centre. Les températures maximales varieront entre 16 et 19 degrés en Bretagne, près de la Manche et au nord de la Seine, 20 à 24 plus au sud, 23 à 25 sur les régions méditerranéennes, localement 27 à 28 sur la Côte d'Azur et l'est de la Corse.