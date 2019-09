publié le 08/09/2019 à 11:37

L'Amérique du nord n'en n'a pas encore fini avec l'ouragan Dorian. Après avoir touché les Bahamas et fait au moins 43 morts, et frôlé ensuite les Etats-Unis, Dorian a touché terre cette fois-ci au Canada. Des rafales de vents ayant jusqu'à 140 km/h ont été mesurées samedi soir près de Halifax, en Nouvelle-Ecosse. Une grue s'est d'ailleurs effondrée sur un immeuble en construction.

Heureusement, aucun blessé n'a été signalé. Plus de 500.000 foyers se sont retrouvés privés d'électricité en Nouvelle-Ecosse, selon les autorités. Des images diffusées par les chaînes de télévision montraient les rues de Halifax, désertes, battues par le vent. Le Premier ministre Justin Trudeau s'est même exprimé sur Twitter : "La sécurité des Canadiens est notre priorité absolue et nous sommes prêts à aider le Canada atlantique à la suite de cette tempête".

Dorian devait poursuivre sa route dimanche au-dessus de l'est canadien. Des alertes météo ont été émises pour l'Ile-du-Prince-Edouard, le Nouveau-Brunswick, l'est du Québec, Terre-Neuve et le Labrador. La dépression devrait ensuite perdre de la force et s'éloigner au-dessus de l'Atlantique nord.

L'ouragan #DORIAN balaie le nord-est du Canada. A #Halifax, le vent a atteint 141 km/h hier soir, provoquant la chute d'une grue sur un immeuble en construction --->https://t.co/wTwiMdEEXp pic.twitter.com/Qy5jZx4q2N — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) September 8, 2019