Dorian : un Américain offre pour 50.000 dollars de générateurs aux sinistrés

publié le 05/09/2019 à 18:22

Place à la générosité et l'entraide après le passage de l'ouragan Dorian aux Bahamas. Le constat est dramatique : au moins vingt morts sont à déplorer et des quartiers entiers ont été dévastés. Pour venir en aide aux sinistrés, un Américain anonyme a dépensé 50.000 dollars pour acheter des centaines de générateurs électriques et des produits de première nécessité.

Tous les dons seront acheminés par camion, puis par bateau jusqu'à l'archipel. Le généreux habitant de Floride s'est rendu dans un magasin Costco de Jacksonville pour faire ses achats, relate la chaîne américaine CNN relayée par BFMTV.

Un autre client du magasin a immortalisé la scène avant de la partager sur Facebook écrivant : "Tout ce que je pouvais faire c'était lui serrer la main et le remercier ! Il y a toujours des gens bons dans le monde !"

Au total, l'ONU estime que près de 70.000 personnes ont besoin d'une "aide immédiate" aux Bahamas. L'organisation a débloqué un million de dollars pour apporter une première aide aux sinistrés, a indiqué Mark Lowcock, secrétaire général adjoint de l'ONU pour les Affaires humanitaires.