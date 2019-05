Le temps ce dimanche : moins de pluie et des températures printannières

publié le 26/05/2019 à 07:27

Le temps dimanche sera moins pluvieux un peu partout en France, sauf en Languedoc Roussillon où le soleil brillera, selon les prévisions de Météo-France publiées samedi 25 mai.



Sur les Pyrénées, et du sud-ouest au Massif central, le ciel restera couvert tout au long de la journée, avec encore des averses éparses, plus soutenues sur le relief.

Sur les Alpes et la région PACA là aussi le ciel sera bien encombré et les averses parfois orageuses seront nombreuses jusqu'en fin de journée. En Corse, un temps couvert et pluvieux s'installera dès le matin sur le sud et l'est, s'étendant à l'ensemble de l'île en journée.

Sur le Languedoc Roussillon jusqu'à la moyenne vallée du Rhône, en revanche, le soleil s'imposera du matin au soir, mais le vent deviendra assez fort, la tramontane soufflera jusqu'à 80 à 90 km/h, le mistral jusqu'à 60 à 80 km/h.



Sur la moitié nord, nuages et éclaircies se partageront le ciel, mais sur les régions proches de la Manche, les nuages gagneront et s'épaissiront au cours de la journée, ils finiront par donner de faibles pluies ou bruines.



Les minimales seront un peu plus basses, comprises entre 7 et 12 degrés en général, 11 à 16 sur le pourtour méditerranéen. Les maximales varieront de 16 à 20 degrés près de la Manche, 17 à 24 degrés en général, jusqu'à 25 à 26 degrés vers le delta du Rhône.