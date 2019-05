publié le 15/05/2019 à 11:53

L'hiver en plein mois de mai. Le centre de la Corse s'est réveillé dans un manteau blanc, ce mercredi 15 mai. Les premiers flocons ont commencé à tomber dans la nuit et ce même à basse altitude.



Située vers 950 mètres au lever du jour, la limite pluie-neige doit remonter à plus de 1.200 mètres dans la journée, a indiqué la préfecture de Haute-Corse. L'ensemble de la Corse est d'ailleurs placée en vigilance jaune neige-verglas par Météo-France depuis cette nuit. Celle-ci devrait être levée vers midi aujourd'hui.



Rapidement, la circulation a été compliquée sur plusieurs axes routiers. Comme le rapporte Corse-Matin, le Col de Vizzavona (1160 m), en alerte rouge, a été fermé plusieurs heures ce matin. Sur place, des véhicules se sont retrouvés pris au piège, comme l'attestent des vidéos publiées par les réseaux sociaux. Il a finalement été rouvert à la circulation vers 10h30 et des chasse-neiges ont tracté les poids-lourds restés bloqués.

La neige qui tombe toujours à certains endroits devrait s'arrêter dans l'après-midi.

