Jardinage : comment choisir son terreau pour une jardinière

L'été est là, et c'est le moment parfait pour embellir votre balcon avec une jardinière fleurie. Mais pour que vos plantes s'épanouissent pleinement, il est essentiel de choisir le bon terreau. En juin, avec des températures élevées et un ensoleillement généreux, les plantes en pots ont des besoins spécifiques. Voici quelques conseils pour vous aider à sélectionner le terreau adéquat et obtenir de magnifiques plantations.



Optez pour un terreau de qualité, spécialement conçu pour les plantes en pots. Il devrait contenir un mélange équilibré de tourbe, de fibre de coco, de compost et de matières organiques. Ces composants favorisent le drainage, l'aération et la rétention d'eau, essentiels pour les racines de vos plantes.

En été, les jardinières peuvent se dessécher rapidement. Choisissez un terreau capable de retenir l'humidité tout en offrant un bon drainage. Cela permet d'éviter les excès d'eau stagnante, qui peuvent entraîner la pourriture des racines.

À écouter Comment cultiver un citronnier en pot ? 00:03:06

Nutriments et fertilisation du terreau

Le terreau doit être enrichi en nutriments pour soutenir la croissance des plantes tout au long de la saison. Optez pour un terreau contenant des engrais organiques ou des éléments nutritifs équilibrés. Si vous cultivez des plantes comestibles, choisissez un terreau bio pour éviter toute contamination.

La taille de la jardinière joue un rôle important dans le choix du terreau. Une jardinière plus grande permettra aux racines de se développer davantage et nécessitera donc un terreau plus généreux en volume. Assurez-vous de prévoir suffisamment de terreau pour remplir votre jardinière sans compromettre la santé des plantes.

Au fil du temps, le terreau perd ses nutriments et sa structure se dégrade. Il est recommandé de renouveler le terreau de votre jardinière tous les un à deux ans. Cela garantira un environnement sain pour vos plantes et favorisera leur croissance continue.