Une conséquence extrême de la sécheresse qui touche l'ensemble de territoire métropolitain. Dans une centaine de communes en France, les habitants n'ont plus d'eau potable ce samedi 6 août. La veille, le gouvernement est passé à l'étape supérieure en activant une cellule de crise interministérielle. À Seillans, dans le Var, l'eau est désormais directement puisée dans une rivière par des camions citernes pour alimenter une partie des habitations.

Dans ce village, l'inquiétude plane : le niveau de la rivière, jusqu'à présent sauveuse de Seillans et d'autres communes voisines, diminue un peu plus chaque jour. "Je suis maçon alors même par rapport au travail, ça va être un peu compliqué", explique Thierry, qui a notamment besoin d'eau pour faire du béton.

Les restaurateurs pourraient eux aussi être durement touchés. "On a quelques machines qui sont directement reliées à l'eau comme la machine à café, celle à glaçons ou encore la plonge, et qui ne pourront plus fonctionner", s'inquiète Hugo. Pour lui, "l'eau est indispensable" et si la situation s'éternise, "ça risque d'être difficile".

Le 14 juillet dernier, la commune avait déjà frôlé l'échéance et la population qui devrait doubler dans les jours à venir en raison du tourisme pourrait bien cette fois mener à la panne sèche. Un grand risque est annoncé autour du 15 août. "S'il y a rupture, nous serons tenus d'arrêter la distribution d'eau et de compenser avec des distributions de packs", redoute René Ugo, le maire de Seillans. "Je pense qu'il y aura quelques grincements de dents et un certain énervement de la population, mais nous n'aurons pas le choix".

Tous espèrent alors la venue de la pluie, mais pour le moment, les précipitations ne sont pas prévues.

À écouter également dans ce journal

Incendies - Dans les Alpes-de-Haute-Provence, les deux feux étaient toujours actifs dans la soirée du vendredi 5 août. Les flammes ont parcouru plus de 1.000 hectares.

Justice - La justice administrative a suspendu vendredi 5 août l'expulsion de l'imam Hassan Iquioussen vers le Maroc.

Football - Le Paris Saint-Germain fera face samedi 6 août à Clermont-Ferrand pour la première journée de Ligue 1. Coup d'envoi à 21 heures.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info