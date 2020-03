Emission spéciale climat

publié le 27/12/2019 à 13:00

Quelles sont les conséquences du réchauffement (indéniables !) des températures ? Y-aura-t-il plus de tempêtes, d’inondations ou au contraire de sécheresses dans les années à venir ? La météo influe-t-elle sur notre santé ? Et de quelle manière ?

Pour répondre à toutes ces questions, dissiper les craintes, mieux appréhender l'avenir, Stéphane Bern reçoit aujourd'hui trois spécialistes de la question:

Chloé Nabédian, journaliste spécialisée en météo, climat et environnement sur France 2 est l’auteure de l’enquête La météo devient elle folle ? disponible depuis le mois d’octobre aux éditions du Rocher. Un ouvrage passionnant, fruit de dizaines d'entretiens avec des spécialistes, dans lequel la jeune femme s'interroge sur les conséquences du réchauffement climatique sur la météo.

La météo devient-elle folle ? Crédit : Editions du Rocher

Louis Bodin, ingénieur prévisionniste, météorologue, chef du service météo de RTL, présentateur des bulletins météo sur TF1, vient nous présenter son dernier ouvrage : Nous sommes tous météo sensibles (Albin Michel, octobre 2019). En nous révélant comment la météo agit sur notre vie, de nos habitudes de consommation à nos sentiments en passant par notre santé, Louis nous dévoile une vérité scientifique passionnante et riche d’enseignements, et nous donne les clés pour appréhender les changements et vivre mieux au jour le jour.

Météo sensibles Crédit : Albin Michel

Guillaume Séchet, météorologue, spécialiste des évènements climatiques extrêmes, présentateurs des bulletins météo de BFM TV, est l’auteur de Météo extrême, au cœur des phénomènes climatiques spectaculaires, publié en octobre dernier chez Hugo Image. Dans cet ouvrage qui fait la part belle aux photos, Guillaume Séchet nous plonge avec simplicité et clarté au cœur des événements météo impressionnants. À l’aide d’illustrations, d’infographies et de cartes, loin d’un jargon scientifique inadapté aux non-initiés, l’auteur explique comment se forment les phénomènes météo extrêmes

Météo extrême Crédit : Hugo Image

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Ce matin, Stéphane Bern est accompagné par : Régis Mailhot et Patrice Carmouze !