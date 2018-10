publié le 29/10/2018 à 19:06

Sale temps sur la France, et en particulier sur la Corse. La tempête Adrian sévit sur l'île de beauté, placée en alerte rouge par Météo France pour vent violent avec des rafales autour des 190 km/h. Les autorités appellent les habitants à la plus grande vigilance.



"On attend des vents très, très forts (...), annonce le préfet de Haute-Corse Gérard Gavory au micro de RTL Soir. C'est la raison pour laquelle on a invité la population à ne pas se déplacer et à rejoindre très vite son habitation, rester chez soi. (...) Les commerces ont été fermés pour éviter les déplacements", explique-t-il.

"À l'heure actuelle on a une situation stabilisée, on a eu beaucoup d'interventions de sapeurs-pompier - plus de 40 liées aux intempéries, détaille Gérard Gavory. On a quelques coupures d'axes départementaux, beaucoup de chutes d'arbres mais pas de gros dégâts matériels et surtout pas de victimes."

La Corse est pour l'heure coupée du continent. Le port de Bastia est fermé depuis la matinée de ce lundi 29 octobre et à l'aéroport, aucun vol ne reprendra avant la matinée du mardi 30 octobre, selon les informations du préfet. 11.000 foyers sont également privés d'électricité.