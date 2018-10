publié le 30/10/2018 à 06:21

La neige continue de tomber en France. 17 départements sont toujours en alerte orange pour neige et verglas ce mardi 30 octobre au matin, indique Météo France. Il s'agit de l'Ain, de l'Allier, des Ardennes, de l'Aube, du Cher, de la Corrèze, de la Côte-d'Or, de la Creuse, de la Loire, de la Haute-Loire, du Loiret, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Nièvre, du Puy-de-Dôme, de la Saône-et-Loire et de l'Yonne.



La situation est particulièrement critique ce matin dans le Massif central où plusieurs routes ont été coupées à la suite de ces chutes de neige importantes. Le neige perturbe également plusieurs routes entre Grenoble et Gap ou encore entre Digne et Nice, comme le rapporte Bison Futé.

En Haute-Loire, 4.000 foyers sont privés d’électricité, le préfet espère un retour à la normale pour la fin de matinée.

L'institut météorologique a levé la vigilance orange pour neige et verglas qui avait été mise en place la veille pour certains départements. L'alerte rouge pour vent violent avait également été levée pour la Corse lundi 29 octobre.

La carte de vigilance Météo France mardi 30 octobre 2018 à 6h Crédit : Météo France