publié le 03/07/2019 à 12:17

Les images sont impressionnantes, d'énormes grêlons se sont abattus sur la commune de Lanuéjols dans le Gard. Des orages très localisés ont été observés dans le département mardi 2 juillet, 20 à 30 centimètres de grêlons s'est entassée par endroits, certains épais de 4 centimètres de diamètre.

Les départements du Gard, de la Lozère et de l'Ardèche étaient placés en vigilance orange orages par Météo France hier. C'est vers 17h30 que les averses, la foudre, le vent et la grêle ont frappé les Cévennes. Ces violentes intempéries sont liées à la canicule qui a touché la France la semaine dernière. En effet, la chaleur permet d'accumuler de l'énergie qui elle-même permet aux orages de se développer et de devenir plus puissants.

De nouveaux orages sont attendus ce mercredi 3 juillet. Ils seront localisés à nouveau, mais pourront déborder plus largement vers les plaines de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales, selon Météo Languedoc.



#VigilanceOrange #Orages

¿¿ La météo est changeante! Des orages¿¿ très forts sont attendus cet après-midi¿¿ Foudre, grêle, rafales de vent & cumul de pluie importants sont prévus.

¿Eloignez-vous des cours d'eau

¿Abritez-vous dans un bâtiment en dur (évitez arbres & tentes) pic.twitter.com/IWj0Bozjq5 — Préfet du Gard (@Prefet30) 2 juillet 2019