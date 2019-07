Isère : une tornade fait de gros dégâts matériels et un blessé

publié le 02/07/2019 à 10:02

Après la canicule, les orages s'abattent sur la France. Cinq départements sont placés en vigilance orange cet après-midi : le Cantal, la Haute-Loire, la Lozère, l'Ardèche et le Gard. Lundi 1er juillet, c'est la région Rhône-Alpes qui a été particulièrement frappée par les intempéries avec des orages, averses de grêle, chutes d'arbres et vents particulièrement violents. 49.000 foyers sont toujours privés d'électricité ce matin.

En Isère, le vent a soufflé a plus de 120 km/h dans certains secteurs, une tornade qui a duré quelques minutes mais qui a été très violente. "La force du vent c'était vraiment impressionnant (..) j'avais encore jamais vu ça" raconte Julien Polat maire de Voiron, près de Grenoble. "On a eu essentiellement des arbres tombés (...) des tuiles et des toitures qui ont été sérieusement touchées. On a eu à déplorer un blessé quand même", indique-t-il.

À Doussard en Haute-Savoie, le toit d'une salle polyvalente a été arraché par le vent, miraculeusement il n'y a eu aucun blessé parmi les 200 spectateurs présents. Et la circulation des trains reste compliquée ce mardi 2 juillet dans la région.