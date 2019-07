publié le 26/07/2019 à 07:05

L'alerte rouge canicule a été levée par Météo France dans les 20 départements allant du Nord à l'Île-de-France, qui étaient en vigilance depuis mercredi 24 juillet. De nombreuses villes ont battu leur record de chaleur hier. Ce fut notamment le cas à Paris qui a atteint les 42,6°C.



La température va chuter ce vendredi sur l'ouest du pays. En revanche, la chaleur persistera à l'est où 31 départements sont toujours placés en alerte orange canicule. On prévoit encore des températures maximales comprises entre 35 et 38°C voire 40°C en plaine d'Alsace. Il faudra attendre samedi pour voir la fin de cet épisode caniculaire sur l'ensemble du territoire.



7 départements sont également placés en vigilance orange orages en Auvergne et dans le sud de la Bourgogne. Ces orages s’accompagneront localement de grêle et de violentes rafales de vent pouvant atteindre ou dépasser 100 km/h. Les départements concernés sont : l'Allier (03), la Cantal (15), la Loire (42), la Haute-Loire (43), la Nièvre (58), le Puy-de-Dôme (63) et la Saône-et-Loire (71).

Carte de vigilance Météo France du vendredi 26 juillet 2019 Crédit : Météo France