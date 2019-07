publié le 09/07/2019 à 06:31

Chaque année, des épisodes orageux causent des drames humains. Dimanche 7 juillet, un garçon de 10 ans a été frappé par la foudre alors qu'il se baignait près d'Antibes dans les Alpes-Maritimes. L'enfant a été transporté en urgence à l’hôpital.

Lundi 8 juillet, Météo France a placé jusqu'à 9 départements en vigilance orange orages : Ariège (09), Haute-Garonne (31), Gers (32), Landes (40), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-Atlantiques (64), Hautes-Pyrénées (65), Tarn (81) et Tarn-et-Garonne (82). "Il existe un risque fort de phénomène violent", a indiqué Météo France, avec "une activité électrique soutenue, des précipitations intenses (...), des chutes de grêle et des rafales de vent entre 80 et 100 km/h".

Au-delà des dégâts matériels, il convient d'éviter tous les dangers liés à ces violentes intempéries. RTL.fr dresse une liste de conseils pour se protéger de la foudre ou des chutes d'arbres en cas d'orage.

1. Éviter toutes activités en extérieur

En cas d'orage, les pratiques en extérieur ne sont pas recommandées. En ce début de vacances estivales, évitez la plage, la randonnée ou les promenades en plein air. Certains sports ou loisirs comme l'accrobranche sont à proscrire totalement. Si vous êtes en train de vous baigner quand l'orage éclate, sortez immédiatement de l'eau, car elle conduit l’électricité. Vous risquez de vous faire électrocuter.

2. S'abriter en lieu sûr

Si vous êtes surpris par un orage, essayez de vous abriter dans un lieu sûr, si possible en dur. Vous pouvez par exemple vous réfugier dans les églises, les magasins ou les huttes de pierre. Sinon, la manière la plus simple et efficace pour se protéger de la foudre reste la voiture, portes et vitres fermées. Le véhicule doit resté à l'arrêt, garé sur le bas côté.

3. S'éloigner des vitres et des objets en métal

Une fois à l'abri, éloignez vous des vitres, baies vitrées et fenêtres. Évitez également de toucher les pièces métalliques comme par exemple les robinets ou les appareils électroménagers.



Si vous êtes chez vous, n'utilisez pas votre téléphone fixe, privilégiez le portable, ne prenez pas de bain ou de douche, débranchez les cordons d’alimentation secteur, le câble d’antenne de la télévision et les ordinateurs, car exposés à une forte surtension ils peuvent "imploser".

4. S'éloigner des arbres et proscrire les parapluies

Si vous n'avez nul part où vous abritez, ne vous mettez surtout pas sous un arbre quand il fait orage ! Les arbres, tous comme les parapluies attirent la foudre. Le risque de foudroiement d'un tronc isolé est environ 50 fois supérieur à celui d'un homme debout, selon l'Association protection foudre.



5. Ne pas rester en groupe serré

Si vous êtes sous l'orage à plusieurs, ne vous tenez pas en rang serré. Se déplacer à plusieurs au moment où éclate un orage implique de prendre de la distance avec vos proches ou les personnes qui vous accompagnent. Écartez-vous les uns des autres d'au moins trois mètres afin d'éviter le risque d'éclair latéral.

6. Ne pas se tenir debout les jambes écartées

Une fois éloigné des autres, si vous le pouvez, couchez-vous au sol jambes repliées, après avoir étendu par terre une pièce en matière isolante comme un ciré ou une bâche. La posture debout, les jambes écartées, et les grandes enjambées sont à proscrire totalement.

7. Ne pas téléphoner

Si vous vous retrouvez sous un orage, ne sortez pas votre téléphone portable pour passer un appel. L'appareil risque d'attirer la foudre. De même, ne vous réfugiez pas dans une cabine téléphonique.