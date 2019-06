publié le 22/06/2019 à 23:25

L'annonce de l'arrivée de fortes chaleurs sur la majeure partie de la France à partir de dimanche provoque une ruée sur les équipements pour rafraîchir l'air, observent plusieurs distributeurs interrogés par l'AFP. Nombre de grandes surfaces n'étaient pas encore en mesure de fournir des chiffres consolidés sur les ventes de ces appareils électriques, mais les premiers éléments dégagent déjà une très nette tendance à la hausse.

"Les premiers produits qui sont les plus demandés sont les ventilateurs, les climatiseurs, les rafraîchisseurs", a expliqué Olivier Garcia, directeur produits du groupe Fnac-Darty. "La semaine dernière, les ventes ont commencé sur les climatiseurs. On a déjà des progressions de plus de 100% par rapport à l'année précédente", c'est-à-dire 2018, détaille le responsable. "On est même à une progression quasiment de 300%", jeudi et vendredi, sur un an, a-t-il ajouté.

"Pour les ventilateurs, la semaine dernière, il n'y avait pas encore de pic, mais là, depuis deux jours, ça a démarré et l'explosion des ventes sur les ventilateurs sera vraiment réelle ce week-end et la semaine prochaine", avait prédit dès vendredi Olivier Garcia.

80% du stock vendu en 2 jours

Aucun chiffre d'ensemble n'est encore disponible pour le groupe Kingfisher, propriétaire des enseignes Castorama et Brico Dépôt. Mais "nous constatons un pic des ventes depuis hier. Pour illustration, nous avons vendu 80% du stock de climatiseurs en deux jours", a affirmé samedi Benoît Vincelet, directeur du magasin de Castorama Cormeilles-en-Parisis, près de Paris.

Craignant de possibles tensions sur l'approvisionnement pour la semaine prochaine lorsque les températures devraient monter jusqu'à 37 degrés, notamment en région parisienne, il a assuré que son enseigne met "tout en oeuvre pour avancer les prochaines livraisons, initialement prévues à la fin du mois".

Chez Fnac-Darty, la disponibilité des articles n'est pas une source d'inquiétude. "La plupart de nos camions sont pleins de ventilateurs et de climatiseurs pour pouvoir répondre à la demande, dès la semaine prochaine", selon M. Garcia.

La médiatisation de la canicule précipitent les acheteurs

Les achats d"appareils servant à rafraîchir l'air à l'intérieur des maisons et appartements, qui se refroidissent moins vite la nuit que l'environnement extérieur, étaient jusqu'à récemment effectués au dernier moment. "D'habitude les Français ne sont pas très précautionneux et viennent dans les magasins en général à la dernière minute, après une ou deux nuits difficiles", se souvient le responsable de Fnac-Darty.



Mais cette fois, cela paraît être moins le cas. La semaine passée, "la médiatisation du pic de chaleur à venir a été beaucoup plus forte que d'habitude, et là les Français ont un peu plus anticipé".



Un constat que partage le responsable des produits "traitement de l'air" chez Boulanger.

"Suite au pic de canicule annoncé, Boulanger a déjà constaté une croissance de ses ventes de plus 400% (par rapport à d'habitude) sur l'ensemble de ses magasins et sur (le site) boulanger.com, sur la catégorie traitement de l'air", a indiqué un responsable du groupe.

Ventilateur, rafraîchisseurs, clim... quelle différence ?

Les ventilateurs se contentent de brasser l'air, les rafraîchisseurs lui font perdre quelques degrés au contact de l'eau et consomment moins de courant que les climatiseurs dotés d'une évacuation extérieure, qui utilisent aussi des gaz réfrigérants.



"Nous observons également une forte tendance chez nos clients, à investir davantage et dès leur premier achat pour s'équiper, compte tenu du caractère à présent répétitif des épisodes de fortes chaleurs", a ajouté le responsable de Boulanger.



Les ventes d'autres bien de consommation durables, comme les brumisateurs, les machines à bière et à glaçons, augmentent aussi durant les vagues de chaleur. Et comme elles sont souvent accompagnées par plus de pollution atmosphérique, "une nouvelle tendance qui est significative, ce sont les ventes d'objets servant à la purification de l'air", constate aussi M. Garcia chez Fnac-Darty.