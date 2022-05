Alpes-Maritimes : qu'est-ce que "la poussière du diable" ?

En anglais, on l'appelle "dust devil" ce qui signifie la "poussière du diable". Un incroyable tourbillon de poussière a été observé samedi 28 mai à Blausasc, un petit village situé dans les Alpes-Maritimes. La scène, rare et impressionnante, a été filmée par un témoin, avant d’être partagée sur Twitter par Météo France.

Sur les images, on observe un tourbillon de poussière se former puis s'élever vers le ciel. Bien que ce phénomène intrigue et ressemble à une mini-tornade, il s'agit en réalité d'un phénomène météorologique qui survient lorsque le temps est particulièrement ensoleillé, précisent nos confrères du Parisien. Selon Lionel Salvayre, expert à Météo France, "lorsque le soleil surchauffe localement une surface, il peut y avoir une ascendance rapide et une mise en rotation de l’air".

Ce phénomène est le résultat d’une différence de température entre le vent et les gravillons ou le champ sur lequel il passe. Un tourbillon de poussière dure en moyenne entre 15 à 20 secondes et dépasse rarement les 30 km/h. Ce n'est pas la première fois que cela se produit. En avril dernier, un "dust devil" du même type avait déjà été observé dans les Alpes-de-Haute-Provence.

Ces tourbillons de poussière peuvent se former n'importe où à condition que l'air soit sec et qu'il y ait une différence de réchauffement au sol. Mais contrairement aux tornades, ces tourbillons sont limités en puissance car ils ne peuvent pas aller chercher les vents des niveaux supérieurs dans leur rotation.

