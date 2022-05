INVITÉE RTL - Météo : la sécheresse actuelle est-elle irréversible ?

Des températures estivales sont annoncées sur une grande partie de la France la la semaine prochaine; alors que le la sécheresse sévit déjà, plus d'un mois avant le début de l'été. Ainsi, dix départements sont déjà en état d'alerte, ce qui met en péril les activités des agriculteurs, céréaliers et viticulteurs qui craignent pour leurs récoltes.

"On a démarré l'hiver avec une sécheresse hivernale, c'est la première fois qu'on le vit", décrypte Emma Haziza, hydrologue, invitée sur RTL. "Depuis cinq ans, on a des sécheresses historiques mais à chaque fois on démarrait le printemps en étant plutôt excédentaire en pluie, on avait plutôt une bonne recharge des nappes. C'est vraiment l'arrivée de vagues de chaleur ou de canicules qui nous faisait plonger dans un niveau de sécheresse".

Cette année "si vous croisez à ça des risques de vagues de chaleur et de canicules, on risque de plonger de manière beaucoup plus sévère dans une nouvelle frome de sécheresse", alerte l'hydrologue. "L'eau s'évapore des sols parce que les sols ne la retiennent plus", explique-t-elle.

