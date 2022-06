Une pluie d'étoiles filantes exceptionnelle devrait illuminer le ciel cette nuit

Dans la nuit de ce lundi 30 mai, il sera possible d'observer l’une des plus importantes pluies d’étoiles filantes du début du XXIe siècle avec plus de 1.000 météores attendues par heure. Selon deux études, la Terre devrait rencontrer sur son orbite plusieurs courants de débris éparpillés par la comète 73P.

Ce phénomène va donc se traduire par une pluie d’étoiles filantes, selon nos confrères de Sud Ouest. Cette pluie d'étoiles filantes devrait être bien plus importante que les Perséides de mi-août ou les Géminides de décembre. Ces débris de comètes, appelés les Tau-Herculides, atteindront un taux horaire de 1.000 météores créant ainsi une pluie exceptionnelle d'étoiles filantes dans le ciel.

Les débris de la comète issus de la fragmentation de 1995 et potentiellement de celles de 1897 et de 1892 "suggèrent que la traînée éjectée lors du passage de 1995 rencontrera la Terre le 31 mai 2022, avec un pic centré à 5h01 TU (7h01, heure de Paris), c’est-à-dire similaire à ce que les études précédentes ont trouvé", indique à nos confrères Jérémie Vaubaillon de l’IMCCE (institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides).

Pour observer la pluie d'étoiles filantes, il faudra donc être attentif au ciel en toute fin de nuit, avant le lever du soleil mardi matin. La Lune étant absente durant cette nuit, il sera plus facile d'observer ce phénomène. Mais attention car malgré les prévisions, il y a un risque pour que les chutes d’étoiles soient faibles voire absentes. "Une mauvaise surprise nous apprendra dans tous les cas quelque chose sur la science des comètes, des météores, des météoroïdes et de la mécanique céleste du système solaire", tempère Jérémie Vaubaillon.

