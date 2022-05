Météo : comment se forment des grêlons gros comme des balles de tennis ?

Ils sont comparés à des cailloux, des balles de golf ou de tennis. Les habitants ont été surpris par la taille des grêlons qui sont tombés sur une partie de la France hier soir, dimanche 22 mai.

Mais comment se forment les grêlons et qu'est-ce qui détermine leur taille ? Pour qu'une goutte de pluie devienne un grêlon, cela se passe dans un nuage orageux appelé cumulonimbus. "C'est un nuage qui a un développement vertical très étendu. C'est-à-dire qu'il a une base qui est située à 1 ou 2 km d'altitude et qui a un sommet (...) entre 12 et 13 km d'altitude", explique Jean-Yves Choplin, prévisionniste à Météo France.

La verticalité du nuage est donc déterminante car "les impuretés qui sont présentes dans l'atmosphère vont être happées par le nuage car le cumulonimbus a un formidable courant ascendant". Des noyaux de glace vont ensuite se former. Ils seront dirigés vers le haut à cause du fort courant ascendant et "capter d'autres gouttelettes de pluie" au fur et à mesure de sa montée. Le grêlon va ainsi devenir de plus en plus gros et "son poids sera donc suffisant pour qu'il retombe", détaille Jean-Yves Choplin.

En retombant, le grêlon va encore rencontrer d'autres gouttelettes d'eau et grossir par couche successive. Cependant, ce phénomène ne se produit pas de manière systématique lorsqu'un cumulonimbus apparaît dans le ciel. "La plupart du temps, ces grêlons sont suffisamment petits, ils finissent par traverser des couches de températures positives (...) et ont tendance à fondre", poursuit le prévisionniste. Cela produit donc des fortes pluies. Mais lorsque les grêlons sont trop gros, ils n'ont pas le temps de fondre, comme ce qui est arrivé hier dans une partie de la France qui a été frappée par de gros grêlons, pouvant peser jusqu'à 250 grammes.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info