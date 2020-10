publié le 13/10/2020 à 12:03

Vous ne le savez peut-être pas, mais ce mardi 13 octobre, nous célébrons une star de la cuisine rapide : le burger. Venu de Hambourg en Allemagne, comme son nom complet, le Hamburger l'indique, le burger est consommé massivement aux États-Unis : près de 50 milliards sont vendus chaque année. Les Français sont les deuxièmes plus gros consommateurs puisque chacun en mange 24 par an environ.

Alors quoi de mieux pour honorer cette journée mondiale du burger, que de vous révéler quelques astuces pour réussir un burger à tomber. Pour le sandwich, Cyril Lignac vous conseille un pain bien brioché, bien beurré, bien levé, cuit tout doucement. Le mieux est de le faire soi-même, mais vous pouvez l’acheter chez le boulanger, ou prendre un "bun" industriel.

Dans une poêle chaude, déposez une noisette de beurre pour toaster le pain. Dès que le beurre a caramélisé le pain, on l’enlève. Pour la viande, on prend du bœuf, qu'on assaisonne avec du sel, du piment d’Espelette. Le chef vous conseille une mayonnaise maison avec le piment chipotle, ou du tabasco. Quelques gouttelettes dans la mayonnaise suffisent.

Une fois le steak cuit, on dresse le burger avec de la salade, de la tomate, de l’oignon cru pour ceux qui aiment ou alors cuisiné et, surtout, du cheddar "vintage" de chez le fromager. On râpe le fromage sur le steak cuit et on referme le sandwich. Pour une "french touch", on peut prendre du comté ou du beaufort.

