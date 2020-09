publié le 25/09/2020 à 14:11

Pour déguster le meilleur burger de France, il faut se rendre à Tarnos dans les Landes. Comme l'expliquent nos confrères de Sud Ouest, Samuel Besnard, originaire de Vitré (Bretagne) a remporté le 21 septembre dernier la Coupe de France du burger.

Le chef de 39 ans a proposé au jury un burger intitulé Bœuf qui ris, réalisé "autour de deux produits emblématiques de la gastronomie française : le ris de veau et la sauce gribiche", explique-t-il dans les colonnes de Sud Ouest. Samuel Besnard a fait ses études au lycée hôtelier La Guerche-de-Bretagne avec une formation en pâtisserie. Il a travaillé, entre autres, dans les établissements de Bernard Loiseau et Hélène Darroze. Avec un ancien camarade, il a dirigé en tant que chef pâtissier pendant plus d'une décennie les cuisines du Régina à Biarritz avant de créer en 2014 un restaurant autour du burger : SB Artisans Burger. Deux établissements sont ensuite nés à Tarnos et Benesse-Maremne dans les Landes.

Le thème de la Coupe de France 2020 était "La créativité à Française", où les candidats et les candidates devaient "valoriser votre technicité et créativité de chef à travers votre meilleure proposition de burger à la fois original et emprunt d’ingrédients français", comme on peut le lire sur le site du concours.

Grâce à son premier prix, Samuel Besnard remporte 2.500 euros. Camille Loas avec son burger Le Tourbillon du Terroir gagne la médaille d'argent et Jimmy Chevalier avec sa création Le casse-croûte de Marc, la médaille de bronze.