Chanel : le parfum Chanel N°5 fête ses 100 ans d'existence

publié le 23/02/2021 à 08:02

On le reconnaît rien qu’avec un dessin : un flacon rectangulaire et un liquide qui ressemble à de l’or. Il y a 100 ans, en 1921, sortait l’éternel et mythique Chanel N°5. Derrière le flacon le plus célèbre au monde se cache une légende. Le Numéro 5, c’est d’abord des publicités mythiques : celles en papier glacé qu’on détache des magazines de mode pour les accrocher au mur ou encore ces spots télé avec leurs égéries.

Carole Bouquet, Nicole Kidman, Marion Cotillard... autant d’incarnations du 5, sans compter sur une femme qui devient égérie malgré elle : Marilyn Monroe. Un jour, elle raconte ne porter que "quelques gouttes de Numéro 5" pour dormir. En 1960, dans un entretien, elle revient spontanément sur ces propos. Sa réponse ne sera jamais publiée. Chanel ne se procure l’entrevue qu’en 2012.

Son nom, le parfum le doit au numéro de l’échantillon proposé il y a 100 ans à Coco Chanel par son créateur, Ernest Beaux.

> CHANEL N°5 - Pour la première fois – Inside CHANEL

Dans les coulisses de la création du parfum

Dans le laboratoire, tout le monde travaille à l’élaboration des parfums et de senteurs des cosmétiques Chanel. Dans cette pièce, une grande armoire vitrée en forme de carrousel, avec, à l’intérieur, des dizaines de flacons bleus protégés du soleil. Olivier Polge est le parfumeur de la maison Chanel. Depuis 2013, c’est lui le nez de la marque, chargé d’élaborer les nouveaux parfums et d’assurer la préservation des autres fragrances.

Sur les tables, des pipettes, des plaques chauffantes. Aïssata est en plein contrôle qualité et manie plusieurs flacons aux airs de sirops. Face à elle, Anne pèse au centième de gramme près une formule de parfum sur une balance.

Une formule inimitable, mais très protégée : si le parfum est toujours 100 ans après l’un des plus vendus au monde, les chiffres, eux, restent confidentiels.