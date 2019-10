Chanel n° 5 : les secrets d'un parfum de légende !

publié le 30/09/2019 à 13:00

Un siècle après sa création, le parfum N°5 de Chanel reste le best-seller mondial. Notre invitée la journaliste Marie-Dominique Lelièvre a enquêté sur cette fragrance intemporelle, des champs de Grasse aux Archives nationales, de la rue Cambon aux laboratoires Givaudan. Elle nous dévoile les secrets d’un parfum de légende.



Est-ce le parfum le plus vendu au monde ? Il s’en vend combien par jour ? Sa composition est-elle secrète ? Quand on parle de parfums, on évoque souvent les notes de tête, de cœur et de fond, quelles notes de tête ? De cœur ? De fond ?

Et le flacon du n°5, qui l’a dessiné ? Mais pourquoi le n°5 s’appelle le n°5 ? Les parfums Chanel sont un enjeu de pouvoir ? Et Coco Chanel, était-elle antisémite ? Marylin Monroe évidemment…comment découvre-t-elle ce parfum ?



Où ce parfum est-il fabriqué aujourd’hui ? D’où viennent les fleurs ? Ce sont les mêmes familles d’exploitants qui fournissent la maison Chanel depuis des décennies ?

à lire : Le numéro 5 de Chanel. Biographie non autorisée chez Stock.

La-biographie-non-autorisee-du-n-5-de-Chanel