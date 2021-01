Bonne année 2021 : pourquoi faut-il manger des lentilles le jour de l’an ?

publié le 01/01/2021 à 06:14

C'est une tradition dans certaines familles pour le jour de l'An. Le 1er janvier, il faudrait manger des lentilles. Pour les superstitieux, ce serait un moyen de s'assurer une année prospère. En cette année marquée par la crise sanitaire, et la crise économique qui l'accompagne, ce n'est donc peut-être pas une mauvaise idée.

Cette coutume vient d'Italie, et la tradition a peu à peu traversé la frontière pour s'imposer en France. On ne sait pas exactement de quand elle date, mais elle a probablement plusieurs siècles. Selon la RTBF, on trouvait déjà des lentilles sur les tables des Romains, mais plutôt pour le solstice d’hiver, le 21 décembre.

Les petites graines rondes et plates des lentilles, à la couleur parfois légèrement dorée, peut faire penser à de minuscules pièces d'or, qui représentent l'abondance et la richesse. On peut les manger seules, ou avec du "cotechino", une saucisse de porc italienne.

Même si on n'est pas superstitieux, manger des lentilles le lendemain du Réveillon peut tout de même être une bonne idée. Après un repas souvent copieux et arrosé, ce légume sec riche en antioxydants pourra vous permettre d'équilibrer un peu votre alimentation.