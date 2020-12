et AFP

publié le 31/12/2020 à 17:49

En France, le passage à la nouvelle année se fera dans quelques heures. Mais ailleurs dans le monde, certains pays sont déjà en 2021 ! Avec le décalage horaire, on peut donc observer en images comment se déroule le passage au 1er janvier.

À midi heure française, les Iles Samoa, les Fidji et la Nouvelle-Zélande ont été les premiers à mettre fin à cette difficile année 2020. A Auckland, de grandes foules se sont réunies pour assister à un feu d'artifice.

Sydney, la plus grande ville d'Australie, a fêté la nouvelle année deux petites heures plus tard. Un feu d'artifice a été tiré au-dessus de la Baie, mais en l'absence quasi-totale de spectateurs après l'apparition d'un récent foyer de contamination dans le nord de la ville qui totalise quelque 150 cas.

Ailleurs dans le monde, peu de pays pourront fêter le Nouvel An en grande pompe, à cause de l'épidémie de Covid-19. De la France à la Lettonie en passant par le Brésil, des policiers et, dans certains cas, des militaires seront déployés pour veiller au respect des couvre-feux ou des interdictions de rassemblements.