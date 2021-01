publié le 01/01/2021 à 07:32

Intuitivement, on se dit qu'il y a déjà un an qu'une nouvelle décennie a commencé. À vrai dire, si on pense aux "années 10" du XXIe siècle, on se dit qu'elles sont finies depuis 2019. Et musicalement, si on parle un jour des "années 20", on placera probablement les sorties de cette année 2020 dans ce groupe, assez spontanément.

Pourtant, la 203e décennie de notre ère ne commencera que le 1er janvier 2021, et durant jusqu'au 31 décembre 2030 inclus. En effet, l'an 0 n'existe pas. On passe, dans le calendrier du 31 décembre -1 au 1er janvier 1. Aussi, la première décennie, période de 10 ans, court du 1er janvier 1 au 31 décembre 11.

Comme le rapporte un article du Monde, lorsqu'au VIe siècle fut fixé le début de notre ère - celle communément appelée ère chrétienne et qui commence avec la naissance de Jésus-Christ, bien qu'il soit né vers l'an - 6 selon toute vraisemblance - la chrétienté ignorait le 0, venu plus tard par les Arabes.

Même si l'on considère l'existence du 0, il correspond par définition à rien, au vide et ne peut donc compter 365 jours. Ainsi, les décennies vont d'une année terminée par "1" à l'année terminant par "0" suivante, tout comme les siècles et les millénaires : le XXIe siècle et le IIe millénaire ont commencé le 1er janvier 2001.