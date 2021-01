Alain Souchon chante la version anglaise de son titre "J'suis Bidon"

publié le 12/01/2021 à 08:30

On va sourire un peu avec une curiosité tirée du répertoire d’un de nos trésors nationaux, à savoir Alain Souchon. En 1976, Souchon avait déjà gouté au show business grâce au succès de sa chanson J’ai 10 ans, et il était assez dubitatif et mal à l’aise. Les stars, les cols pelles à tarte, les paillettes, jouer les séducteurs aux côtés de Mike Brant, tous ces rôles de composition, ça n’était pas du tout son monde.

Alain Souchon a décidé très vite d’annoncer la couleur dans un texte qui justement fait rimer composition à admiration et consternation, c’est la chanson J’suis Bidon, devenue un immense succès. Formidable paradoxe : Souchon s’est retrouvé propulsé parmi les stars, chanteur très populaire et beaucoup plus à l’aise dans ce monde. Ce morceau lui avait rapporté d’un coup 600.000 francs.

À l’époque, son producteur l’avait prié d’enregistrer une version anglaise de J'suis Bidon, car si en plus ça prenait sur le marché anglo-saxon, vous imaginez le jackpot pour tout le monde. Ca n’a pas pris du tout mais la version existe, J'suis Bidon devient I’m a joke (je n’suis qu’une blague). C’est son ami américain David McNeil qui avait traduit les paroles.

Elle est restée 20 ans dans un tiroir, on l'a découverte en 1996. Souchon a très tôt parlé anglais. Son père était prof d’anglais et sa mère l’avait envoyé passer son bac à Londres. Il n’a jamais eu le Bac, il avait trouvé un petit boulot à la place des études : il nettoyait les pompes à bière dans les pubs.