YouTube : pourquoi les parents de Swan et Néo sont-ils condamnés ?

La promesse de trouver l'amour n'était qu'une vaste arnaque. Gaëlle Burlot, plus connue sous le nom Sophie Fantasy, et son mari Grégory Thonet étaient jugés pour escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse et harcèlement moral dans le cadre de l'affaire Eurochallenges. Le couple, devenu connu en ouvrant une chaîne YouTube pour leurs enfants Swan et Néo, a été condamnés à cinq années d’emprisonnement chacun, dont dix-huit mois avec sursis et 100 000 euros d’amende.

Sophie Fantasy et son conjoint étaient accusés d'avoir escroqué 340 personnes, entre 2010 et 2014, lorsqu'ils travaillaient pour l'agence matrimoniale Eurochallenges, rapporte Le Progrès. Cette dernière a été créée par la mère de Grégory Thonet, Anne-Marie Muser. L'agence promettait de mettre en relation leurs clients avec des femmes d'Europe de l'Est, d'Afrique ou d'Asie en fonction de leurs préférences.

Certains clients ont déboursé des milliers d'euros pour trouver l'amour, en vain. Ils payaient pour voir des photos de plusieurs femmes, jusqu'à trouver celle qui leur plaisait le plus. L'agence proposait ensuite de faire venir leur "prétendante" en France, mais, si celle-ci arrivait, elles n'était souvent pas la mêmes personnes que sur les clichés. De plus, Eurochallenges n'a jamais remboursé ces voyages, comme elle le promettait, précise Konbini.



Douze autres personnes ont également été condamnées, dont la gérante Anne-Marie Muser, qui doit purger une peine de cinq ans de prison dont trois avec sursis ainsi qu'une amende de 20.000 euros. Elle a également été visée, avec ses trois fils, par une interdiction définitive de gérer et d’exercer une activité en lien avec le courtage matrimonial.

