Ben Arfa : le PSG condamné pour harcèlement moral

Victoire symbolique pour Hatem Ben Arfa. Le joueur de 36 ans a fait condamner le PSG par la Cour d’appel de Paris, d'après une information du quotidien l'Équipe.

Le club était notamment poursuivi pour harcèlement moral et pour des impayés. Le joueur, formé à Lyon, avait dans un premier temps été débouté lors de la 1re instance en 2019. Finalement, après avoir fait appel, Hatem Ben Arfa a obtenu gain de cause la semaine passée. Le club de la capitale doit ainsi lui verser un euro symbolique, deux jours de salaires, et une prime d’éthique que le joueur n’avait pas reçu pour une absence médicale pourtant justifiée. Au total, cela représente 100.000 euros, une somme "minime" par rapport aux 7,7 millions d’euros demandés.



Pour justifier ce harcèlement moral, Ben Arfa a mis en avant qu’il avait été évincé en dernière minute du stage de préparation aux États-Unis en juillet 2017, avant d’être invité à s’entraîner avec le groupe National 2. Les juges de la cour d’appel de Paris ont considéré que ces attitudes avaient pour but manifeste "d’inciter monsieur Ben Arfa à quitter le club avant la fin de son contrat, et à accepter d’autres propositions".

