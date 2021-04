et Marie Zafimehy

publié le 22/04/2021 à 06:21

Pour Bruno de Stabenrath, il n'y a aucun doute : Xavier Dupont de Ligonnès est toujours vivant. Le suspect numéro 1 du quintuple meurtre de sa femme Agnès et de ses quatre enfants Arthur, Thomas, Anne et Benoît, a selon son ami d'enfance "une revanche énorme à prendre sur la société".

Dans le premier épisode des Voix du Crime consacré à l'affaire Dupont de Ligonnès, Bruno de Stabenrath racontait son enfance passée aux côtés du père de famille devenu l'un des hommes les plus recherchés de France. Après avoir grandi à Versailles, ce dernier s'était lancé dans l'entreprenariat sans grand succès. Aux échecs professionnels et financiers se sont ajoutés l'adultère de sa femme et la désillusion face à des miracles religieux qui n'ont pas eu lieu. Cette accumulation l'aurait conduit à commettre l'irréparable.

Dès le moment où il va prendre sa décision totalement absurde, il va mettre en place sa fuite Bruno de Stabenrath Partager la citation





Aujourd'hui, Xavier Dupont de Ligonnès est toujours considéré comme présumé innocent mais Bruno de Stabenrath n'a aucun doute sur sa culpabilité. "C'est un joueur d'échecs, explique-t-il. Dès le moment où il va prendre sa décision totalement absurde, il va mettre en place sa fuite".

Xavier Dupont de Ligonnès a été vu pour la dernière fois le 15 avril 2011 à Roquebrunes-sur-Argens, dans le Var. Sac à dos sur les épaules, il fixe une caméra de surveillance sur le parking d'un hôtel Formule 1. "Il ne disparaît pas là par hasard : il sait qu'il y a des montagnes, des falaises, des rivières, un maquis..." croit savoir Bruno de Stabenrath. "Il s'est dit 'Si jamais on découvre les corps, il faut que j'ai quand même un laps de temps pour partir loin.'"

Depuis, les autorités ont cru tenir Xavier Dupont de Ligonnès plusieurs fois. La dernière ? En 2019 lorsqu'un homme nommé Guy Joao avait été confondu avec le fugitif, entraînant un imbroglio médiatique. Bruno de Stabenrath lui-même y avait cru. Aujourd'hui il reste persuadé que Xavier Dupont de Ligonnès sera un jour arrêté. "Ça va bouger", prédit-il.

> Xavier Dupont de Ligonnès : de la descente aux enfers d'un père de famille à sa disparition (2/2) Crédit Média : RTL Originals | Durée : 20:37 | Date : 22/04/2021