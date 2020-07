Benjamin Keough, petit-fils d'Elvis Presley, est mort à 27 ans

publié le 13/07/2020 à 13:33

Drame dans une des familles les plus connues des États-Unis. Le petit-fils d'Elvis Presley, Benjamin Keough, est mort dimanche à 27 ans, a indiqué à l'AFP le manager de sa mère, Lisa Marie Presley, confirmant une information du site d'information TMZ.

Le manager, Roger Widynowski, n'a pas donné d'information sur les causes du décès, mais selon TMZ, les premiers éléments d'information indiqueraient qu'il s'agit d'un suicide. Contacté par l'AFP, le bureau du shérif du comté de Los Angeles, dont dépend la ville de Calabasas où se trouvait Benjamin Keough, n'a pas donné suite.

Sa mère, fille unique du "King of Rock and Roll" et elle aussi chanteuse, est dite "complètement effondrée, inconsolable et dévastée", mais "essaye de tenir bon pour ses jumelles de 11 ans et sa fille aînée, Riley", a écrit son manager dans une déclaration transmise à l'AFP. "Elle adorait ce garçon", a-t-il ajouté. "C'était l'amour de sa vie."

Immense ressemblance avec son grand-père

Benjamin Keough, seul garçon de la fratrie, avait tendance à fuir les projecteurs et n'apparaissait quasiment jamais en public. Quelques rares photos publiées de lui témoignaient de sa ressemblance avec son grand-père, légende du rock'n'roll qui a fait entrer ce style dans des millions de foyer.

"Parfois, je suis scotchée quand je le regarde", avait expliqué Lisa Marie Presley à la chaîne CMT à propos de la ressemblance de son fils avec Elvis. Selon le quotidien britannique Daily Mail, Benjamin Keough aurait reçu en 2009 une offre de 5 millions de dollars pour enregistrer cinq albums. L'information avait cependant été contredite par la maison de disques impliquée, Universal. Il n'avait pas, depuis, publié de musique.

Son grand-père, Elvis Presley, est lui-même décédé prématurément, à 42 ans, en 1977. Le Roi du rock'n'roll a vendu plus d'un milliard de disques dans le monde, dont 146 millions d'albums rien qu'aux Etats-Unis.