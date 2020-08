publié le 12/08/2020 à 09:27

Après 83 jours de fermeture, le château de Versailles a rouvert ses portes le 6 juin dernier. Versailles se retrouve désormais déserté par les touristes étrangers et ça n'était arrivé qu'une fois dans l'histoire du château. "Ça ne s'est produit qu'une fois au moment de la déclaration de la Seconde Guerre mondiale.

Un évènement qui ne pouvait pas être anticipé et qui donne beaucoup à réfléchir sur ce que nous devons être", assure sur RTL Catherine Pégard, présidente de l'établissement public du château de Versailles.

Elle explique l'impact économique désastreux pour le château. "C'est tout notre modèle qui s'est écroulé car nous avions 80% de touristes étrangers", confie-t-elle. Financièrement "on ne s'y retrouve pas du tout, il faut retrouver un autre modèle économique et en attendant on va être très dépendant du soutien de l'État", confie la présidente du château. "On a perdu autour de 45 millions d'euros" depuis le confinement, assure Cathérine Pégard.

10.000 visiteurs par jour, contre 30.000 habituellement

En effet, le monument reçoit aujourd'hui autour de 10.000 visiteurs par jour, contre 30.000 habituellement. Ils sont presque exclusivement Français avec l'arrivée de quelques Européens. "Aujourd'hui, pour nos visiteurs français, nous devons renouveler notre offre et leur montrer qu'ils doivent redécouvrir Versailles", assure-t-elle.

Elle précise qu'avec le Covid-19, "on doit se poser la question de l'accueil de tous ces visiteurs et aujourd'hui reformuler un modèle différent en partant de l'exigence que nous impose ce virus". Catherine Pégard évoque "une obsession sanitaire qui est devenue une obsession de tous les instants".