Xavier Dupont de Ligonnès a-t-il été inspiré par l'affaire John List ?

Pour perpétrer son crime hors norme et imaginer sa cavale, Xavier Dupont de Ligonnès aurait pu s'inspirer de l'affaire John List. Les crimes violents des deux hommes comportent de nombreuses similitudes, et se différencient surtout par leur dénouement. Tandis que le Français a disparu de la circulation depuis 2011, l'Américain a quant à lui été retrouvé près de vingt ans après sa fuite. Alors le meurtrier de Nantes s'est-il inspiré des actes de John List ?

John List a disparu le 7 décembre 1971. Il a laissé derrière lui quatre corps, disposés méthodiquement sur des sacs de couchage. Dans une des dix-neuf pièces de l'immense manoir du New Jersey, la famille de John à savoir sa compagne Helen, 45 ans et ses trois enfants Patricia, 16 ans, John Junior, 15 ans et Frederick, 13 ans ont ainsi été retrouvés sans vie.

Une lettre manuscrite adressée au pasteur et signée du père de famille a été retrouvée sur la scène de crime et se terminait par un post-scriptum indiquant que le corps d'Alma List, 84 ans, la mère du suspect, se trouvait dans le couloir du grenier. Le manoir de la famille List a donc été le théâtre d'un quintuple assassinat, à l'image du domicile des Ligonnès, où les corps de l'épouse et des quatre enfants de Xavier ont été retrouvés ensevelis sous la terrasse.

Une exécution et une fuite millimétrées

Les légistes ont établi que toutes les victimes de John List avaient été tuées par balles lors d'une exécution méthodique et millimétrée, qui avait été orchestrée par le patriarche, comme il l'a avoué dans sa lettre. Chrétien convaincu et membre fidèle de l'Église luthérienne, il expliquait les avoir tuées pour sauver leurs âmes. Il affirmait avoir agi le 1er novembre, le jour de la Toussaint, pour qu'ils puissent rejoindre le paradis.

Avant de fuir, John List avait pris soin de partir avec des économies, d'effacer ses empreintes, de nettoyer la scène de crime et de faire disparaître toute photo de lui. Des gestes reproduits quarante ans plus tard par Xavier Dupont de Ligonnès.

Mais les victimes n'ont été retrouvées que 29 jours après leur exécution, et le vice-président d'une petite banque de Jersey City était déjà hors de portée de la police. Le FBI a dû se contenter de son dossier militaire, qui comprenait une vieille photo d'identité et d'un permis de port d'arme où figurait une empreinte digitale. Il a été recherché pendant près de vingt ans.



Le 21 mai 1989, une émission consacrée aux fugitifs les plus recherchés des États-Unis est diffusée à la télévision nationale. Près de 200 signalements ont alors permis de retrouver la trace de l'homme qui se faisait appeler Robert Clark. John List avait complètement refait sa vie sous une fausse identité, avant d'être finalement retrouvé grâce à une photo de lui vieillie.



Des similitudes troublantes

John List a été jugé en 1990 à 64 ans, pour les assassinats des cinq membres de sa famille, un massacre qui avait été guidé par des raisons religieuses et morales. Il a été condamné cinq fois à la prison à vie, où il est décédé en 2008.



Un peu plus de 20 ans avant de tuer son épouse et ses q