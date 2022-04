Xavier Dupont de Ligonnès : “Pour moi, l'hypothèse la plus probable est qu'il est mort”, affirme un policier

Ce mois d'avril 2022, marque les onze ans de la disparition de Xavier Dupont de Ligonès. Depuis, le mystère demeure entier. S'est-il suicidé ? A-t-il changé de visage ? Des milliers de signalements ont été recensés, sans qu'aucun ne débouche sur une piste concrète.

Le nom de "XDDL" figure en bonne place parmi les 7.300 notices rouges d'Interpol. Sa notice comprend plusieurs photos d'identité, un résumé de son signalement, mais une seule empreinte digitale. Le suspect n'avait jamais fait l'objet par le passé d'aucune garde à vue. C'est sur un document d'identité que cette empreinte a été relevée. Le dossier de Ligonès contient aussi son empreinte génétique. Cette dernière donnée, l'ADN, reste aujourd'hui l'arme absolue pour identifier le disparu, qu'il soit mort ou vivant.

La dernière image de Xavier Dupont de Ligonès reste cette capture de vidéo de surveillance de cet hôtel du Var. Il porte un sweat, un pantalon sombre et des montures à lunettes fines. En 2021, l'ancien procureur de Nantes, Xavier Ronsin, indiquait au journal Le Monde que "XDDL" aurait aujourd'hui 60 ans.

Jean-Paul le Tensorer était à l'époque patron de la direction interrégionale de la police judiciaire de Rennes. Il estime au micro de RTL "qu'il est possible que l'on n'est jamais la solution", mais selon lui, "l'hypothèse la plus probable, c'est qu'il est mort".