Didier Gailhaguet n'est pas directement visé mais il va devoir se justifier. Le président de la Fédération française des sports de glace doit s'entretenir lundi 3 février (16h) avec la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, et notamment expliquer pourquoi il a conservé dans son équipe l'entraîneur Gilles Beyer, en dépit d'une mesure d'interdiction d'exercer auprès de mineurs après une enquête au début des années 2000.

Ce même Gilles Beyer est aujourd'hui mis en cause par la patineuse Sarah Abitbol dans un livre paru jeudi 31 janvier (Un si long silence, Plon) pour des faits de viols et agressions sexuelles entre 1990 et 1992 alors qu'elle était âgée de 15 à 17 ans. D'autres anciennes patineuses émettent des accusations similaires contre Beyer.

Avant son rendez-vous avec "Monsieur Gailhaguet, président de la Fédération des sports de glace qui a été fortement mis en cause dans les dernières déclarations des sportives", la ministre des Sports a livré quelques mots à la presse. "J'attends de lui qu'il assume ce qui a été écrit dans les journaux et je serai très ferme, y compris sur les sanctions à l'égard des personnes incriminées".

Le sport ne mérite pas ce qu'on entend ces jours-ci Roxana Maracineanu, ministre des Sports





"Je pense que le sport ne mérite pas ce qu'on entend ces jours-ci, poursuit l'ancienne nageuse. Il faut absolument qu'on aille vers un plan concerté de prévention des violences sexuelles dans le sport, parce que le sport est un lieu et reste un lieu du vivre ensemble, du progrès (...) où on va pouvoir parler de ce qui nous arrive à l'extérieur sur ce sujet-là, parce qu'il y a des gens qui sont bienveillants, qui sont là pour émanciper l'individu".

Pour Roxana Maracineanu, les actes de violences sexuelles sont des "dérives contre lesquelles il faut être intransigeant".