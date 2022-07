Immersion chez un producteur d'algues, l'aliment du futur

Cédric Fortunier, ex vendeur de télévisions et d'écrans plats, a eu l'idée de changer de vie en écoutant la radio.

Cédric Fortunier est un producteur indépendant de sel et d'algues depuis 2003. Il est basé à Loix en Charente-Maritime et dirige la marque Rivesaline. Il produit de la Fleur de sel, du gros sel marin, des salicornes et des algues qu'il sèche et qu'il vend aux particuliers et aux restaurateurs.

Alors que les cours des céréales s’envolent depuis la guerre en Ukraine et que les rendements agricoles baissent à cause du réchauffement climatique, les algues pourraient être l'une des solutions qui permettront de nourrir 9 milliards de personnes en 2050. Les Japonais en mangent 8 kilos par an, ils mangent autant d'algues que nous mangeons de salade. Pleines de vitamines, de protéines, elles peuvent nous aider à réduire notre consommation de viande et nous apporter des nutriments.

Comme vous l'expliquait déjà RTL, les chefs restaurateurs ont décidé de montrer l’exemple car les algues, c’est bon pour la santé et pour l’environnement.

