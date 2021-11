Il est à peu près 7h30 du matin ce lundi 8 novembre devant le commissariat de Cannes quand des policiers ont été attaqués à l'arme blanche au volant de leur véhicule par un individu. Protégés par leur gilet pare-balles, les fonctionnaires s'en sont sortis indemnes. Nous avons pu recueillir les images de vidéo-surveillance qui ont filmé l'agression.

Ce matin, quatre policiers se trouvaient dans une voiture, prêts à partir en patrouille. Sur la vidéo, on aperçoit un homme s'approcher, semblant demander un renseignement, avant de poignarder un premier agent à l'avant. Il fait ensuite le tour du véhicule par l'arrière et donne de nouveaux coups de couteau à un autre membre des forces de l'ordre. C'est là que les deux autres fonctionnaires sortent et braquent leurs armes sur l'assaillant. Neutralisé, l'individu se trouve actuellement entre la vie et la mort.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est rendu sur place, il a salué les policiers, choqués par l'attaque, avant de donner des détails sur le profil de l'assaillant : "C'est un ressortissant qui a un passeport algérien, qui est régulièrement sur le territoire national, qui a un titre de séjour italien. Il n'a, à ma connaissance, aucun casier judiciaire en France et il n'a été fiché par aucun de nos services, et n'est donc pas fiché S". Selon des sources policières, l'individu a indiqué agir "au nom du prophète". Si la piste terroriste est envisagée, la police judiciaire de Nice a pour l'instant été saisie.