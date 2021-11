Les infos de 12h30 - Cannes : ce que l'on sait de l'attaque au couteau contre des policiers

Les policiers attaqués au volant de leur véhicule ce lundi matin aux alentours de 6h30 à l'arme blanche devant le commissariat de Cannes par un individu ont été sauvés grâce à leur gilet pare-balles et sont indemnes.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est rendu sur place, il a salué les policiers, choqués par l'attaque, avant de donner des détails sur le profil de l'assaillant : "C'est un ressortissant qui a un passeport algérien, qui est régulièrement sur le territoire national, qui a un titre de séjour italien. Il n'a, à ma connaissance, aucun casier judiciaire en France et il n'a été fiché par aucun de nos services, et n'est donc pas fiché S".

Au total, ils étaient 4 policiers dans le véhicule ce lundi matin, prêts à partir en patrouille, quand un individu s'approche pour demander un renseignement, c'est là qu'il poignarde un premier policier, avant de faire le tour du véhicule et de donner de nouveaux coups de couteau à une policière. Indemnes physiquement, ils sont touchés psychologiquement. L'assaillant a été, quant à lui, neutralisé par les deux autres collègues et se trouve actuellement entre la vie et la mort.

Laurent Martin de Frémont, délégué national du syndicat Unité SGP Police-FO a indiqué que "les vêtements et les gilets par balle étaient dans un état catastrophique, cela montre la force, la volonté, la puissance du geste. On a à faire à quelqu'un qui a voulu tuer du flic". Selon des sources policières, l'individu a indiqué agir "au nom du prophète". Si la piste terroriste est envisagée, la police judiciaire de Nice a pour l'instant été saisie.

À écouter également dans votre journal

Primaire LR - À moins d'un mois du vote des militants LR, le premier débat entre les 5 candidats sera ce soir dès 20h40 sur RTL.fr et LCI. Tous rêvent de devenir le François Fillon de 2016.

Coronavirus - C'est une rentrée des classes placée sous le signe de la reprise épidémique ce lundi 8 novembre. Les élèves des écoles de 61 départements français vont en effet devoir reporter le masque au sein de leur établissement.

Trois français disparus au Népal - Les trois corps des alpinistes français ont été découverts ce lundi 8 novembre dans la zone où ils avaient disparu le 26 octobre dernier après une avalanche dans la région de l'Everest.