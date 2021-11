Les infos de 5h - Violences contre des policiers : "Leur travail paie et cela se voit", assure Darma

Des appels au meurtre et au viol de policiers sur un tableau qui proposait des récompenses aux auteurs ont été découverts vendredi sur les murs d'un hall d'immeuble à Savigny-le-Temple en Seine-et-Marne : "Couper la tête d'un policier pour une prime de 500.000 euros" ou encore "Rafaler la police à coups de Kalachnikov pour 100.000 euros". Des tags d'une violence inouïe, a déploré Gérald Darminin.

Le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place, dimanche 31 octobre : "Ces insultes interviennent toujours le lendemain ou le surlendemain d'interventions fortes" des forces de l'ordre, a rappelé le ministre qui a remercié le travail des agents mobilisés. "Leur travail paie et cela se voit", a-t-il ajouté, précisant que ces événements ne décourageront pas le déploiement de la police sur le territoire. "On va même en rajouter", a indiqué M. Darmanin.

Il a par ailleurs encouragé les forces de l'ordre à poursuivre leurs interventions sur des points de deal en Seine-et-Marne. "J'ai grandi dans un quartier populaire et je ne veux pas oublier que l'immense majorité des habitants veut vivre paisiblement", a jugé le ministre. "Je remercie les policiers d'intervenir dans ces conditions difficiles", a-t-il conclu.

Une enquête a été ouverte pour menace sur personne dépositaire de l'autorité publique : elle a été confiée à la sûreté départementale.

