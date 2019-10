VIDÉO - Corse : après l'assassinat de son neveu, il lance un collectif anti-mafia

publié le 11/10/2019 à 17:02

Jean-Toussaint Plasenzotti ne veut plus de cette société du silence qui mine la Corse. Alors, il a lancé un collectif anti-mafia à Cargese.

Il y a quelque mois, Jean-Toussaint Plasenzotti n'aurait jamais imaginé se retrouver ici, à prendre la parole en public mais depuis le 12 septembre dernier, il n'a plus peur, depuis la mort de son neveu, Maxime. Maxime Susini avait 36 ans, militant nationaliste, défenseur de l'écologie, il était aussi restaurateur, patron d'une paillote située sur la plage de Cargèse.

Si Maxime Susini a été plusieurs fois condamné par la justice pour port d'armes prohibé ou jet de projectile sur les forces de l'ordre, il n'avait pas de lien avec le crime organisé selon le procureur d'Ajaccio, en charge de l’enquête.

Son assassinat a soulevé une vague d'indignation sur toute l’île et provoqué un électro choc parmi la population.

Son oncle dénonce "l'alliance des bandes de voyous" qui se rendent service "Aide-nous à tuer untel à Ajaccio, on t'aidera à te débarrasser de celui qui te gêne à Cargèse", l'impuissance de l'Etat mais aussi la connivence entre voyous et "une partie du monde économique et du monde politique".