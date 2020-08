VIDÉO - Affaire Maëlys : trois ans après, sa mère lui rend un hommage bouleversant

publié le 27/08/2020 à 20:12

Il y a trois ans jour pour jour, le 27 août 2017, la petite Maëlys, 8 ans, disparaissait à Pont-de-Beauvoisin en Isère. Nordahl Lelandais, principal suspect dans l'affaire, avait fini par avouer son meurtre en février 2018. Ce jeudi, trois ans après sa disparition, Jennifer Maeco De Araujo, la mère de la petite Maëlys, a posté un texte et une vidéo sur Facebook pour lui rendre hommage.

"3 ans que ton absence est insupportable mon poussin, c'est une souffrance sans fin qui durera toute ma vie. Une maman ne devrait jamais vivre la perte de son enfant, pourquoi toi, comment un tel monstre peut exister sur cette planète, des questions sans réponse qui font tellement de mal", a-t-elle écrit dans ce texte qui accompagne une vidéo d'une compilation de photos de la petite Maëlys, sur la musique Maëlys de Vitaa et Slimane.

"Ma vie est brisée, notre famille est brisée, ce vide que tu laisses en nous est immense, indéfinissable. Mon rayon de soleil qui illuminait ma vie tu me manqueras éternellement Maëlys", écrit encore la mère de la fillette. "Mon cœur de maman saignera toujours, ton rire, ta voix, ton humour me manquent, tout de toi me manques, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai de tout mon coeur Maëlys, éternellement mon poussin", conclut-elle.

Jeudi soir, ce touchant hommage avait déjà récolté près d'un millier de commentaires de soutien.