publié le 23/11/2018 à 20:36

Une course de taxi à 247 euros ! La vidéo avait fait le tour des réseaux sociaux début novembre. Le chauffeur-arnaqueur, qui avait demandé cette somme exorbitante à un couple de touristes thaïlandais pour un trajet Roissy-Paris, a été condamné jeudi 22 novembre à un an de prison, dont huit ferme.



Le conducteur, un Haïtien de 25 ans, était jugé, en comparution immédiate, pour extorsion par violence, menace ou contrainte, selon Le Parisien. Devant le refus de payer du couple, le faux taxi aurait en effet empêché ses clients de quitter la voiture.

"You pay, you go. You no pay, you no go", rapporte le journal. ("Vous payez, vous sortez. Vous ne payez pas, vous ne sortez pas"). Les deux victimes de cette escroquerie avait publié la scène filmée sur les réseaux sociaux. En plus d'avoir fait le buzz, la vidéo avait permis aux enquêteurs d'identifier le chauffeur.

Poursuivi pour exercice illégal de la profession de taxi

Devant le juge, le jeune homme a également prétendu ne pas savoir combien coûtait une course Roissy-Paris. "Je n'en sais rien, je ne suis pas taxi moi. C’est l’application que j’utilise qui décide", a-t-il-répondu.



Également poursuivi pour exercice illégal de la profession de taxi, ce chauffeur est notamment soupçonné d'avoir exploité un service de VTC clandestinement, ainsi que d'avoir roulé sans assurance. La Fédération nationale du taxi (FNDT) s’est constitué partie civile dans cette affaire.