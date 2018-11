et La rédaction de M6

publié le 19/11/2018 à 17:27

"My wife is awesome". Il n'y a plus guère de doute. Alors que la rumeur bruissait depuis cet été, Justin Bieber a officiellement annoncé son mariage avec Hailey Baldwin sur Instagram.



Début juillet, le site américain TMZ avait annoncé que le chanteur de 24 ans s'était fiancé avec l'Américaine de 21 ans, qui n'est autre que la nièce de l'acteur Alec Baldwin, lors d'un dîner au Bahamas.

Aucun cliché n'avait alors filtré de cette demande en mariage, les gardes du corps de la star ayant insisté pour que tous les clients du restaurant éteignent leur téléphone portables.

Des fiançailles qui se seraient concrétisées le 13 septembre dernier lors d'une cérémonie organisée en catimini à New York, et déjà révélée par TMZ.



Madame n'a d'ailleurs pas tardé à confirmer la nouvelle, en changeant son nom de famille pour Bieber sur le réseau social.